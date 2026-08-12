Керівника Закарпатського ТЦК та СП відсторонили від посади

Як повідомив омбудсман Лубінець, в його діяльності неодноразово фіксували порушення прав людини та корупційні ризики.

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив від посади керівника Закарпатського ОТЦК та СП.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.

"Ми неодноразово фіксували порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема в діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП. Про це говорили публічно, направляли офіційні реагування та вимагали припинити порушення", - заявив Лубінець.

Він зазначив, що в діяльності відстороненого керівника неодноразово виявляли порушення, але на працівників Офісу Уповноваженого чинили інформаційний тиск та намагались сфабрикувати проти них кримінальні провадження.

"Чому така ситуація взагалі стала можливою? Це наслідок не одного дня і не дій однієї людини. Коли роками немає належного контролю, а на системні проблеми не реагують, формується відчуття безкарності. Саме це, на моє переконання, і сталося на Закарпатті", - зазначив Лубінець.