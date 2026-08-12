Керівника Закарпатського ТЦК та СП відсторонили від посади

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив від посади керівника Закарпатського ОТЦК та СП.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.
"Ми неодноразово фіксували порушення прав людини та корупційні ризики, зокрема в діяльності керівника Закарпатського ОТЦК та СП. Про це говорили публічно, направляли офіційні реагування та вимагали припинити порушення", - заявив Лубінець.
Він зазначив, що в діяльності відстороненого керівника неодноразово виявляли порушення, але на працівників Офісу Уповноваженого чинили інформаційний тиск та намагались сфабрикувати проти них кримінальні провадження.
"Чому така ситуація взагалі стала можливою? Це наслідок не одного дня і не дій однієї людини. Коли роками немає належного контролю, а на системні проблеми не реагують, формується відчуття безкарності. Саме це, на моє переконання, і сталося на Закарпатті", - зазначив Лубінець.
- Раніше представник Уповноваженого зафіксував масові порушення під час моніторингового візиту до Берегівського РТЦК та СП.
- «Сотні військовозобов’язаних з усієї України фактично опинилися в статусі заручників, адже їх незаконно утримували з діючими відстрочками та не випускали з території РТЦК та СП, а правові гарантії просто анульовували без жодних підстав», - заявив омбудсман.
- За його словами, громадянам із дійсними документами блокували вихід із території ТЦК, перешкоджаючи вільному пересуванню, відстрочки скасовували, а в окремих випадках навіть без засідань відповідних комісій та без оформлення протоколів. У державну інформаційну систему керівник РТЦК та СП вносив завідомо неправдиву інформацію.
- «Посадовці штампували фейкові рапорти, які ставали «підставою» для позбавлення громадян їхніх прав... На збірному пункті виявили незадовільний санітарний стан вбиралень, брак питної води, відсутність білизни, ковдр, засобів гігієни та лише літній душ», - розповів омбудсман.
- Представник Уповноваженого Андрій Крючков звільнив 11 осіб, яких протиправно утримували в цьому РТЦК, додав Лубінець.
- Лубінець заявив про інформаційні атаки після перевірки ТЦК на Закарпатті. Він стверджує, що з 2023 року представники Уповноваженого неодноразово фіксували в Закарпатському ТЦК та СП там порушення прав людини та корупційні ризики.