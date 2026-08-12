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Лубінець: Росія намагається представити полон українців як "санаторій", однак приховує реальні умови утримання

Представники МКЧХ досі не отримали повноцінного доступу до місць утримання українських військовополонених.

Лубінець: Росія намагається представити полон українців як "санаторій", однак приховує реальні умови утримання
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Росія хоче переконати світ, що українські військовополонені нібито утримуються в належних умовах. Водночас представники МКЧХ з 2022 року не отримали повноцінного доступу до місць утримання українських військовополонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Росія використовує постановочні кадри, вирвані з контексту відео та маніпуляції, щоб створити образ російського полону як "санаторію".

"Але декорації закінчуються там, де починаються факти. І вони не на користь Росії", – наголосив Лубінець.

Омбудсман зазначив, що саме для спростування російської пропаганди було створено проєкт Made in Russia. Delivered to Captivity. У ньому зібрані свідчення українців, які пережили російський полон, та матеріали, що демонструють реальні умови утримання військовополонених.

"Ви побачите, що стоїть за російською пропагандистською картинкою. Там не постановочні кадри, а жахливі свідчення тих, хто вижив", – додає омбудсман.

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