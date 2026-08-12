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ЦПД спростував заяви РФ про нібито відмову України забирати своїх військовополонених

Кремль намагається перекласти відповідальність на Україну та приховати власні злочини.

ЦПД спростував заяви РФ про нібито відмову України забирати своїх військовополонених
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська сторона продовжує дезінформаційну кампанію щодо військовополонених і звинувачує Україну у нібито небажанні повертати своїх громадян із російського полону.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У межах цієї кампанії уповноважена з прав людини РФ Юлія Лантратова заявила, що протягом останнього місяця Росія нібито тричі пропонувала Україні списки військовополонених для обміну, однак Київ начебто "відмовляється забирати своїх громадян".

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У ЦПД наголосили, що ці твердження не відповідають дійсності. Україна послідовно працює над поверненням усіх своїх громадян із російського полону та використовує для цього всі можливі механізми.

Водночас саме російська сторона, за даними Центру, неодноразово зривала вже заплановані обміни військовополоненими.

Як зазначав керівник ЦПД Андрій Коваленко, російська пропаганда намагається створити враження, що РФ нібито краще ставиться до українських полонених, ніж Україна – до російських. Таким чином Москва прагне відвернути увагу від численних випадків порушення міжнародного гуманітарного права та неналежного поводження з українськими військовополоненими.

У Центрі зазначили, що російська пропаганда за допомогою маніпуляцій намагається перекласти відповідальність на Україну та приховати власні злочини, які неодноразово документували міжнародні організації.

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