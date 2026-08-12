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У Київській області і Києві працювала ППО. Є ушкодження внаслідок атаки (оновлено)

Мешканців закликали перебувати в укриттях. 

У Київській області і Києві працювала ППО. Є ушкодження внаслідок атаки (оновлено)
Ліквідація наслідків
Фото: ДСНС України Telegram

У Києві і області є ушкодження внаслідок російської дронової атаки, проведеної в кілька хвиль. 

Про небезпеку повідомили в Київській ОВА. Місцева влада закликала перебувати в укриттях.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», – закликала Київська обласна військова адміністрація. 

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Наслідки атаки
Фото: ДСНС України Telegram
Наслідки атаки

В Броварському районі ушкоджено склад. Станом на 16:30 ліквідація наслідків на одній локації тривала, розповіли в ДСНС. 

«Роботу рятувальників ускладнюють постійні сигнали повітряної тривоги. Через загрозу особовий склад вимушений призупиняти гасіння та переходити в безпечні місця, а після відбою – повертатися до роботи», – зазначили в ДСНС.

Ліквідація наслідків у Київській області
Фото: ДСНС України Telegram
Ліквідація наслідків у Київській області

Близько 13:00 ППО працювала в столиці. 

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!» – написав мер Віталій Кличко. 

Згодом він повідомив, що в Дарницькому районі внаслідок падіння дрона ушкоджено нежитилове приміщення. За даними Київської міської військової адміністрації, є ушкодження і в Деснянському районі – там постраждала будівля поліклініки.

«У Деснянському районі зафіксовано незначне пошкодження будівлі поліклініки внаслідок ворожої атаки», – йдеться у повідомленні. 

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