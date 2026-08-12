Укрзалізниця 9 серпня перевезла рекордну кількість пасажирів

Укрзалізниця 9 серпня перевезла 104 тисячі пасажирів за добу. Це новий рекорд. Загалом із 1 до 10 серпня поїздами УЗ скористалися 937 тисяч людей.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Початок серпня став для залізничників складним через атаки на інфраструктуру та рухомий склад, затримки поїздів і спеку. Щоб пасажири могли дістатися місця призначення з мінімальними затримками, компанія запускала резервні маршрути, залучала додаткові локомотиви та організовувала пересадки на електропоїзди й автобуси.

Найскладнішою була ситуація на Дніпропетровщині. Через безпекову ситуацію там тимчасово обмежували продаж квитків.

Наразі квитки знову продають у звичайному режимі – за 20 діб до відправлення. УЗ зазначила, що лише між Дніпром і Києвом та у зворотному напрямку перевезла 21 тисячу пасажирів.