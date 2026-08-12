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Росія накопичила 6,2 тисячі "шахедів", – ГУР

Наймасованіші удари можуть включати до 1000 дронів. 

Росія накопичила 6,2 тисячі "шахедів", – ГУР
Реактивний шахед - 'Герань 3' - модернізований ударний дрон-камікадзе типу Shahed 238
Фото: obozrevatel.com

Станом на серпень 2026 року Росія накопичила близько 6,2 тисячі дронів-камікадзе "Герань" різних версій.

Про це "Мілітарному" повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що ворог накопичує ці безпілотники для масованих комбінованих ударів по Україні. 

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Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють постійно підтримувати високу інтенсивність запусків, тому Росія змушена накопичувати значну кількість ударних безпілотників перед масштабними атаками.

Наймасованіші удари можуть включати 600–1000 дронів, тоді як під час періодів накопичення російські війська зазвичай запускають близько 150–200 безпілотників за одну атаку, а максимальна кількість може сягати приблизно 300 дронів.

Протягом доби 13–14 травня ворог випустив близько 1600 безпілотників різних типів.

Раніше повідомлялося, що цього року Росія встановила нові рекорди за кількістю запущених по Україні дронів – до 6000-6500 одиниць. Такий же високий місячний показник у понад 6000 одиниць фіксували у липні 2025 року.

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