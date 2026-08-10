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"Мадяр": зараз Росія може одночасно запустити 77 ракет різних типів, а прагне – 200 (уточнено)

Єдиний спосіб не допустити збільшення – це завдати ударів по всіх об'єктах, залучених до виробництва ракет.

"Мадяр": зараз Росія може одночасно запустити 77 ракет різних типів, а прагне – 200 (уточнено)
Роберт Бровді
Фото: Головнокомандувач у Facebook

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що Росія наразі здатна одночасно випустити до 77 балістичних ракет, а в майбутньому планує збільшити цей показник до 200. Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press. Командувач згодом підкреслив, що йдеться про 200 ракет різних типів, а не лише балістичних.

"Нюанс стосовно одномоментного ракетного залпу, відмітка котрого у спроможностях противника на поточний момент становить понад 70(77) ракет РІЗНОГО типу з РІЗНИХ пускових установок, кораблів та літаків: противник працює над нарощенням одномоментного залпу і до 200 одиниць, але це не стосується виключно балістичних ракет, як було інтерпретовано і поширено у загаловках провідних українських видань з одномоментним охопленням у мільйони читачів“, – зазначив командувач.

Найскладніше Україні боротися саме з балістикою

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"Це одна з найвразливіших сторін України, оскільки країна не вистачає перехоплювачів для американського Patriot — єдиної системи в арсеналі України проти балістичних ракет — тобто десятки ракет, випущених Росією під час масових обстрілів, проходять і вражають цілі", - пояснив "Мадяр".

"Навіть якщо їм вдасться зробити лише половину цього, все буде летіти на нас," - додав Бровді. 

Він наголосив, що єдиний спосіб не допустити росіянам збільшити кількість ракет - це завдати ударів по всіх об'єктах, залучених до їхнього виробництва, що підкреслює важливість далекобійних ударів углиб російській території.

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