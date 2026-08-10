Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що Росія наразі здатна одночасно випустити до 77 балістичних ракет, а в майбутньому планує збільшити цей показник до 200. Про це він розповів в інтерв'ю Associated Press. Командувач згодом підкреслив, що йдеться про 200 ракет різних типів, а не лише балістичних.
"Нюанс стосовно одномоментного ракетного залпу, відмітка котрого у спроможностях противника на поточний момент становить понад 70(77) ракет РІЗНОГО типу з РІЗНИХ пускових установок, кораблів та літаків: противник працює над нарощенням одномоментного залпу і до 200 одиниць, але це не стосується виключно балістичних ракет, як було інтерпретовано і поширено у загаловках провідних українських видань з одномоментним охопленням у мільйони читачів“, – зазначив командувач.
Найскладніше Україні боротися саме з балістикою
.
"Це одна з найвразливіших сторін України, оскільки країна не вистачає перехоплювачів для американського Patriot — єдиної системи в арсеналі України проти балістичних ракет — тобто десятки ракет, випущених Росією під час масових обстрілів, проходять і вражають цілі", - пояснив "Мадяр".
"Навіть якщо їм вдасться зробити лише половину цього, все буде летіти на нас," - додав Бровді.
Він наголосив, що єдиний спосіб не допустити росіянам збільшити кількість ракет - це завдати ударів по всіх об'єктах, залучених до їхнього виробництва, що підкреслює важливість далекобійних ударів углиб російській території.
- Максимальна кількість ракет, яку Росія запускала по Україні у 2026 році, припала на липень - майже 380 за місяць, що стало рекордом від початку повномасштабного вторгнення. Найбільші разові атаки сталися 2 та липня та 30-го, коли росіяни запустили по 74 ракети за один удар.
- Наразі, за даними ГУР Міноборони, Росія перевиконує плани виробництва ракет і збільшує частку турбореактивних дронів. Так, станом на серпень ворог уже виконав план виготовлення окремих видів ракетного озброєння. У ГУР також назвали пріоритетні для російських ударів цілі. Це - ОПК, енергетика, залізниця, порти.