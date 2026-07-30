Вночі зафіксували влучання протикорабельних, балістичних та крилатих ракет, а також дронів

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 30 липня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по території Укораїни, застосувавши 74 ракети та 284 дрони. Станом на 09.00 зафіксовано влучання 3 протикорабельних, 6 балістичних та 2 крилатих ракет, а також 17 ударних БпЛА на 20 локаціях. Уламки впали у 13 місцях. Інформацію щодо восьми ракет уточнюють.

Про це розповіли у Повітряних силах.

У ніч на 30 липня (з 18:00 29 липня), противник збив по Україні за допомогою ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Реклама

Основними цілями удару були Київщина та Львівщина. Також атакували Дніпропетровщину, Сумщину, Вінниччину, Полтавщину, Миколаївщину, Івано-Франківщину. Особливістю цієї масованої атаки було одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості "балістики" та крилатих ракет.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 284 БпЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс, район пуску – Курська область РФ;

9 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/KN-23, райони пуску – Брянська, Воронезька, Курська області Росії;

61 крилату ракету Х-101/Калібр, район пуску – Вологодська обл., Новоросійськ у РФ;

284 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія», які запускали із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово у РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила та подавила 320 цілей – 55 ракет та 265 безпілотників різних типів:

1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400/KN-23;

54 крилаті ракети Х-101/Калібр;

265 ворожих БпЛА різних типів.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 30 липня атака триває. В повітряному просторі України декілька ударних БпЛА. Не ігноруйте тривогу.