Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
Зеленський запропонував «достойну позицію» Федорову у владі
На кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
ВідеоНа кордоні з Молдовою у автоцистерні з написом «Вогненебезпечно. No smoking» знайшли величезну партію сигарет
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Арунас Бубніс: «Литва зажадала вибачень від Польщі. Можливо, Україні варто було зробити так само»
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Аонішікі переміг йокодзун і знову став озекі: проміжні підсумки Nagoya Basho
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
СЕО Fire Point заявила, що на місяць компанія виробляє 100 ракет «Фламінго»
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
​Настоятель Афонського монастиря про РПЦ: «Церква ототожнила себе з державою, так само, як це було за Сталіна»
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
Дизель по 100 грн, «дефіцит» бензину на заправках і мовчання уряду. Що буде далі з цінами на пальне?
ГоловнаСуспільствоВійна

У Дніпропетровській області російська атака вбила шістьох людей. Серед загиблих – діти

Є поранені люди. 

У Дніпропетровській області російська атака вбила шістьох людей. Серед загиблих – діти
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

У Дніпропетровській області через російські удари загинули шестеро людей, серед них є діти. Відомо про десятьох поранених. 

Про це повідомили у ДСНС та написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Криворіжжі противник завдав ракетного удару по Новопільській громаді. Зруйновані приватні будинки. 

Реклама

Загинули шестеро людей, серед них троє дітей - дівчинка 6 років та хлопці 11 і 17 років, пише Ганжа. Вісім людей дістали поранень. 84-річна жінка госпіталізована у важкому стані. 49-річна жінка, хлопчики 6 і 15 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно. Ці дані підтвердив і начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Вранці у ДСНС повідомили, що загинули пʼятеро людей, з них двоє дітей. У селищі Радушне Криворізького району надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого будинку 2 дітей.

Ударом повністю зруйновані два приватні будинки, пошкоджено ще п'ять. Спалахнуло кілька пожеж, їх ліквідували. 

Під завалами можуть перебувати ще 5 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На Нікопольщині від атак безпілотниками потерпали райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджена заправка. 

Постраждали 26-річний чоловік і 37-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies