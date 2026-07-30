Є поранені люди.

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У Дніпропетровській області через російські удари загинули шестеро людей, серед них є діти. Відомо про десятьох поранених.

Про це повідомили у ДСНС та написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Криворіжжі противник завдав ракетного удару по Новопільській громаді. Зруйновані приватні будинки.

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Загинули шестеро людей, серед них троє дітей - дівчинка 6 років та хлопці 11 і 17 років, пише Ганжа. Вісім людей дістали поранень. 84-річна жінка госпіталізована у важкому стані. 49-річна жінка, хлопчики 6 і 15 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться амбулаторно. Ці дані підтвердив і начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

Вранці у ДСНС повідомили, що загинули пʼятеро людей, з них двоє дітей. У селищі Радушне Криворізького району надзвичайники врятували з-під завалів зруйнованого будинку 2 дітей.

Ударом повністю зруйновані два приватні будинки, пошкоджено ще п'ять. Спалахнуло кілька пожеж, їх ліквідували.

Під завалами можуть перебувати ще 5 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На Нікопольщині від атак безпілотниками потерпали райцентр, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджена заправка.

Постраждали 26-річний чоловік і 37-річна жінка. Обоє лікуватимуться амбулаторно.