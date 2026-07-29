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З 1 вересня вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку в садочках стане обов'язковим

Передбачено 4,5 годин занять щотижня.

З 1 вересня вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку в садочках стане обов'язковим
Ілюстративне фото
Фото: top20.ua

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови для дітей старшого дошкільного віку стане обов’язковою складовою освітнього процесу в усіх закладах дошкільної освіти.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки України Анастасія Коновалова.

Англійська стане обов'язковою для дітей від п'яти до шести років. На одну групу передбачили 4,5 години занять з учителем щотижня. За потреби, дітей зможуть перерозподілити на підгрупи.

Викладачі також можуть проводити індивідуальні заняття. Остаточний розподіл роботи за часом і формами визначає безпосередньо педагогічний колектив закладу, відповідно до потреби дітей.

За рекомендаціями МОН, кожна група матиме дві години і щонайменше два заняття на тиждень. Решту часу вчителі супроводжуватимуть дітей під час прогулянок, ігор, уроків музики чи фізичної культури, щоб дублювати процес англійською мовою.

  • В МОН затвердили програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням. З 1 вересня 2027 року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обирати між профільним навчанням за професійним спрямуванням та академічним напрямом.
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