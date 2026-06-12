В МОН затвердили програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням

З 1 вересня 2027 року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обирати між профільним навчанням за професійним спрямуванням та академічним напрямом.

Міністерство освіти і науки України затвердило Типову освітню програму профільної середньої освіти за професійним спрямуванням.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства освіти та науки України.

З 1 вересня 2027 року учні, які переходитимуть до 10 класу, зможуть обирати між профільним навчанням за професійним спрямуванням та академічним напрямом.

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"Навчання за професійним спрямуванням буде поєднувати здобуття повної загальної середньої освіти з опануванням практичних навичок", - зазначили в МОН.

Учні зможуть навчатися за одним із 10 профілів: аграрним, будівельним, транспортно-логістичним, інженерно-технологічним, медичним, ІТ, бізнес та адміністрування, освітньо-гуманітарним, гостинності та організації подій або послуг краси та дизайну.

Навчання триватиме три роки та становитиме 180 кредитів ЄКТС аудиторного та самостійного навчання. Щороку частка профільного навчання збільшуватиметься. У перший рік буде профільно-адаптаційний етап, а впродовж наступних двох років - поглиблення знань та практичних навичок.

Понад третину програми становитимуть профільні освітні компоненти, пов’язані з обраною сферою діяльності, а ще понад 11% - вибіркові дисципліни.

"Залежно від профілю відрізнятиметься співвідношення навчального часу між різними освітніми компонентами. Наприклад, в ІТ-профілі збільшено обсяг математики та цифрових технологій, у медичному профілі — біології та хімії, а у профілі «Бізнес та адміністрування» — математики та іноземної мови", - уточнили в МОН.

Загальноосвітні предмети вивчатимуться через практичний професійний контекст. Такий підхід відповідає практикам багатьох європейських країн.

Після завершення навчання випускники отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту, а також можливість підтвердити професійну кваліфікацію через кваліфікаційні центри. Далі вони зможуть продовжити навчання у закладі професійної, фахової передвищої чи вищої освіти або почати професійну діяльність за обраним напрямом.