Сибіга: російська агресія спирається на зброю, пропаганду та репресії

Глава МЗС відреагував на запроваджені Україною санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував запроваджені Україною санкції проти російських пропагандистів, пропагандистських медіа та суддів, які причетні до політично вмотивованого переслідування громадян України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

За його словами, російська агресія тримається не лише на військовій силі, а й на пропаганді та репресивному апараті.

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"Судді, які виносять політично вмотивовані вироки проти українців, та засоби масової інформації, які виправдовують воєнні злочини, служать одній меті: підтриманню війни Росії проти України та легітимізації її злочинів", — наголосив глава МЗС.

До санкційного списку потрапили особи, причетні до переслідування українських журналістів, активістів і громадських діячів, а також медіаорганізації, які систематично поширюють дезінформацію, розпалюють ворожнечу та виправдовують російську агресію.

Сибіга підкреслив, що ті, хто змушує замовчувати правду, виправдовує воєнні злочини та виконує злочинні накази, є частиною російської воєнної машини та мають нести відповідальність.

Міністр також закликав міжнародних партнерів України синхронізувати санкційні обмеження та посилити тиск на всіх, хто сприяє, підтримує або легітимізує війну Росії проти України.

"Жодної безкарності за воєнну пропаганду. Жодної безкарності за політичні переслідування. Жодної безкарності за агресію", — наголосив очільник української дипломатії.