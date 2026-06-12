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Україна застосувала санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів

До санкційного пакета увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб.

Україна застосувала санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських пропагандистських медіа та суддів, що ухвалювали незаконні рішення щодо українців.

До санкційного пакета увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них – судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та на тимчасово окупованому півострові Крим, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків.

Зокрема, це московський суддя Тимур Вахрамєєв, який системно ухвалює політично мотивовані рішення проти цивільних українців і бійців добровольчих підрозділів. Він сприяв повній ізоляції незаконно затриманих українських журналістів і причетний до ув’язнення Вікторії Рощиної, яку закатували в російському полоні. Про її загибель стало відомо 10 жовтня 2024 року, коли вона вже була в списках на обмін. Тіло Вікторії Рощиної з численними слідами катувань Росія повернула Україні лише в лютому 2025-го.

Також до цього пакета ввійшли російські пропагандистські медіа та їхні керівники, які залучені до систематичного поширення брехні й російської пропаганди. Це «Газєта.Ру», «Лєнта.Ру», також у списку – Спілка журналістів Росії.

«Вважаємо, що всі причетні до переслідування українців і поширення російської пропаганди мають відповідати за свої дії. Українські санкції – лише початок, будуть і наступні рішення. Вдячні правозахисним організаціям за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків», – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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