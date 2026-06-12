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Правоохоронці затримали реабілітолога, якого підозрюють у корегуванні обстрілів (доповнено)

Він наводив ворожі удари на Харківську, Дніпропетровську та Полтавську області.

Правоохоронці затримали реабілітолога, якого підозрюють у корегуванні обстрілів (доповнено)
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки повідомила, що викрила у Дніпрі ще одного агента фсб. Ним виявився завербований ворогом тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Про це пише пресслужба СБУ. За даними генпрокуратури, за виконання завдань чоловік отримував гроші на криптогаманець.

Зʼясувалося, фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО, зокрема радіолокаційних станцій. Його завербувала російська спецслужба через телеграм-канал з пошуку «легких заробітків».

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Він відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному транспорті. У разі виявлення потенційних «цілей» він позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості. Зібрані відомості він збирав на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від фсб.

Співробітники СБУ викрили агента, поетапно задокументували його шпигунську діяльність і затримали.

Також Служба безпеки провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у затриманого вилучено ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на фсб.

Переписка затриманого із росіянами
Фото: СБУ
Переписка затриманого із росіянами

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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