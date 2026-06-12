«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД повідомляє про фішингову схему з викрадення акаунтів у Telegram

Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам’яті загиблих захисників України.

ЦПД повідомляє про фішингову схему з викрадення акаунтів у Telegram
Фото: EPA/UPG

Центр протидії дезінформації повідомляє про поширення фішингової схеми, спрямованої на викрадення акаунтів користувачів у Telegram. 

Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам’яті загиблих захисників України, поширюючи в чатах і приватних повідомленнях пересланий допис із закритого каналу “Електронні петиції” із закликом підписати петицію.

“Посилання в повідомленні веде не на офіційну сторінку петицій до Президента України, а на підроблену вебсторінку, що візуально імітує інтерфейс Telegram”, – зазначили у ЦПД.

Для “підписання петиції” від користувача вимагають пройти авторизацію та ввести свій номер телефону і код підтвердження. Щойно людина виконує ці дії, шахраї матимуть змогу отримати доступ до її акаунта.

У Центрі наголошують, що офіційний збір підписів під петиціями до Президента України здійснюється виключно на єдиному верифікованому порталі petition.president.gov.ua. Жодні Telegram-канали чи сторонні сайти не мають стосунку до офіційної платформи петицій і не можуть використовуватися для голосування.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies