ЦПД повідомляє про фішингову схему з викрадення акаунтів у Telegram

Центр протидії дезінформації повідомляє про поширення фішингової схеми, спрямованої на викрадення акаунтів користувачів у Telegram.

Зловмисники спекулюють на темі вшанування пам’яті загиблих захисників України, поширюючи в чатах і приватних повідомленнях пересланий допис із закритого каналу “Електронні петиції” із закликом підписати петицію.

“Посилання в повідомленні веде не на офіційну сторінку петицій до Президента України, а на підроблену вебсторінку, що візуально імітує інтерфейс Telegram”, – зазначили у ЦПД.

Для “підписання петиції” від користувача вимагають пройти авторизацію та ввести свій номер телефону і код підтвердження. Щойно людина виконує ці дії, шахраї матимуть змогу отримати доступ до її акаунта.

У Центрі наголошують, що офіційний збір підписів під петиціями до Президента України здійснюється виключно на єдиному верифікованому порталі petition.president.gov.ua. Жодні Telegram-канали чи сторонні сайти не мають стосунку до офіційної платформи петицій і не можуть використовуватися для голосування.