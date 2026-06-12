Комітет Сенату США погодив законопроєкт з допомогою Україні на 750 мільйонів доларів

Програма USAI може бути продовжена одразу до 2029 року.

В оборонному комітеті американського Сенату проголосували за версію законопроєкту про фінансування Пентагону, який містить положення про 750 мільйонів доларів на воєнну допомогу Україні.

Як пише Reuters, кошти мають піти на програму сприяння безпеці України USAI, яку пропонується продовжити до 2029 року. Вона передбачає закупілю зброї для українського війська в американських виробників.

Сенатська версія оборонного бюджету також зобов'язує Пентагон не витрачати кошти на будь-яку діяльність, яка б слугувала визнанням суверенітету Росії на окупованими територіями України. Окрім того, відомство не зможе відмовляти Україні у наданні розвідувальних даних.

Законопроєкт погоджує перейменування міністерства оборони США на міністерство війни і визначає загальний обсяг оборонних витрат на рівні 1,15 трильйона доларів. Для втілення в життя йому треба пройти голосування у Сенаті та Палаті представників і бути підписаним Дональдом Трампом.