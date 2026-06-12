Цифри на траві у Вашингтоні розглядають як смертельну погрозу Трампу

У Вашингтоні поліція розслідує появу на газоні Національної алеї відтиску чисел, які вважають зашифрованим посланням щодо вчинення насильства на адресу президента США Дональда Трампа.

Як пише BBC, правоохоронці отримали повідомлення про акт вандалізму, внаслідок якого на траві з'явилися зображення числа 8647. "86" сленгом означає "позбутися", а "47" - це порядковий номер республіканця у списку американських президентів.

Число фігурувало у кримінальній справі проти колишнього директора ФБР Джеймса Комі, який малював його на піску і показував це у соціальних мережах. Комі судять нібито за підбурювання до вбивства Трампа.

Президент за останні два роки щонайменше тричі поставав перед загрозою життю. У 2024-ому у нього стріляли на мітингу в Пенсильванії, а також озброєну людину схопили біля його гольф-клубу у Флориді. Цьогоріч нападник намагався увірватися на звану вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому, де в цей час перебував Трамп.