Трамп заявив про скасування запланованого удару по Ірану після переговорів з союзниками

Дональд Трамп повідомив про скасування ударів та бомбардувань по Ірану, які планувались на сьогоднішній вечір.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Суспільне.

За його словами, рішення ухвалили після того, як переговорний процес був винесений на найвищий рівень і отримав схвалення низки сторін.

Президент США заявив, що ключові положення потенційної домовленості були погоджені за участі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Туреччини, Пакистану, Бахрейну, Кувейту, Йорданії, Єгипту та інших країн.

Попри це, морська блокада залишатиметься чинною до моменту остаточного підписання угоди. Деталі можливого підписання наразі не розголошуються.