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Трамп заявив про скасування запланованого удару по Ірану після переговорів з союзниками

Бомбардування планувались на сьогоднішній вечір.

Трамп заявив про скасування запланованого удару по Ірану після переговорів з союзниками
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

 Дональд Трамп повідомив про скасування ударів та бомбардувань по Ірану, які планувались на сьогоднішній вечір.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Суспільне.

За його словами, рішення ухвалили після того, як переговорний процес був винесений на найвищий рівень і отримав схвалення низки сторін.

Президент США заявив, що ключові положення потенційної домовленості були погоджені за участі Сполучених Штатів, Ізраїлю, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, Туреччини, Пакистану, Бахрейну, Кувейту, Йорданії, Єгипту та інших країн.

Попри це, морська блокада залишатиметься чинною до моменту остаточного підписання угоди. Деталі можливого підписання наразі не розголошуються.

  • Раніше Трамп заявив, що США завдадуть по Ірану “дуже потужного” удару сьогодні ввечері. Президент пообіцяв, що у певний момент у недалекому майбутньому Штати захоплять острів Харг та інші об’єкти нафтової інфраструктури Ірану.
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