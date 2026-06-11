Норвегія виділяє 100 мільйонів крон на відновлення Чорнобильської АЕС після російських атак

Фінансова допомога надійде через спеціальний фонд Європейського банку реконструкції та розвитку.

Уряд Норвегії спрямує 100 мільйонів норвезьких крон (близько 8,5 мільйона євро) на відновлення захисних систем та інфраструктури Чорнобильської АЕС.

Про це повідомило посольство Норвегії в Україні.

Кошти передусім підуть на ремонт захисної конструкції (нового безпечного конфайнмента), що накриває зруйнований 4-й енергоблок, яка зазнала пошкоджень під час російської атаки безпілотниками у лютому 2025 року.

Також норвезька сторона відреагувала на влучання російського дрона у будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива 7 червня цього року.

«Атака безпілотника, що сталася цими вихідними — це серйозне нагадування про те, наскільки крихкою є ядерна безпека в Україні через дії РФ. Наступальна війна Росії загрожує не лише українцям та їхній інфраструктурі, а й створює небезпеку для всієї Європи. Норвегія зробить усе можливе, щоб мінімізувати ризики радіоактивних викидів і підтримати безпечну експлуатацію об'єктів ЧАЕС», — заявив державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон.

Норвезька фінансова допомога надійде через спеціальний фонд Європейського банку реконструкції та розвитку. Окрім ремонту захисної арки, кошти допоможуть профінансувати повне відновлення та модернізацію систем безпеки станції, які постраждали внаслідок нальотів ворожих БпЛА.