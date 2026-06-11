Сили безпілотних систем уразили російські ЗРК, техніку та підстанції на ТОТ

Протягом ночі 10 червня підрозділи СБС уразили низку важливих цілей на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.
Серед знищених та пошкоджених об'єктів ворога:
- протиповітряна оборона: зенітно-ракетний комплекс «ТОР» у районі селища Вершина Друга та ЗРК «БУК-М3» біля села Шевченко на Донеччині;
- логістика і техніка: морський буксир у Бердянську, цистерни з пальне-мастильними матеріалами у Маріуполі та місце зберігання військової техніки в Новоазовську;
- командні пункти: пункт управління 88-ї бригади окупантів у Сентянівці на Луганщині і командний пункт 429-го полку РФ у селі Роздол Запорізької області.
- особовий склад: точка тимчасової дислокації російських військових зі складу 4-ї бригади «Невский» у Міусинську на Луганщині.
Також СБС уразили енергетичну інфраструктуру окупантів - підстанцію 330 кВ «Мелітопольська», а також електропідстанції у Золотому і Дебальцевому.