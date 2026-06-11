Сили безпілотних систем уразили російські ЗРК, техніку та підстанції на ТОТ

Також СБС уразили енергетичну інфраструктуру окупантів - підстанцію 330 кВ «Мелітопольська», а також електропідстанції у Золотому і Дебальцевому.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді .

Під приціл потрапив, зокрема, пункт управління 88-ї бригади окупантів у Сентянівці на Луганщині.

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