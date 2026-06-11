Один із найбільших ракетних концернів Європи та компанія "Українська бронетехніка" підписали стратегічне партнерство

Перші два напрямки співпраці – у сфері далекобійного ураження і протидії безпілотним системам

Оборонна компанія "Українська бронетехніка" та європейський ракетний концерн MBDA підписали договір про стратегічне партнерство. Повідомили на сайті MBDA.

Партнерство передбачає обмін технологіями і розробку спільних виробничих програм. Перші два напрямки співпраці – у сфері далекобійного ураження і протидії безпілотним системам.

Зрештою сторони розглядають і створення спільного підприємства.

“MBDA долучається з досвідом розробки, виробництва та підтримки ракетних систем. “Українська бронетехніка” – з практичним досвідом проєктування і виробництва бронеавтомобілів, мінометних систем, боєприпасів, артилерійських снарядів, наземних і повітряних безпілотних систем. Угода відображає намір обох сторін поєднати європейську технологічну експертизу з українським бойовим досвідом, виробничою гнучкістю та інноваційним потенціалом”, – йдеться в повідомленні.

MBDA – один із найбільших європейських концернів з виробництва ракетного озброєння. Розробляє ключові ракетні системи для армій країн НАТО, зокрема крилату ракету Storm Shadow/SCALP, ракету класу "повітря-повітря" Meteor, протитанковий комплекс Akeron та зенітні ракети сімейства CAMM. Спільно зі шведською Saab MBDA також розробила крилату ракету Taurus KEPD 350.