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Один із найбільших ракетних концернів Європи та компанія "Українська бронетехніка" підписали стратегічне партнерство Defense Tech. Новини

Перші два напрямки співпраці – у сфері далекобійного ураження і протидії безпілотним системам

Один із найбільших ракетних концернів Європи та компанія "Українська бронетехніка" підписали стратегічне партнерство
Керуючий директор MBDA Німеччина Томас Ґоттшильд та директор Української бронетехніки Владислав Бельбас
Фото: MBDA

Оборонна компанія "Українська бронетехніка" та європейський ракетний концерн MBDA підписали договір про стратегічне партнерство. Повідомили на сайті MBDA.

Партнерство передбачає обмін технологіями і розробку спільних виробничих програм. Перші два напрямки співпраці – у сфері далекобійного ураження і протидії безпілотним системам.

Зрештою сторони розглядають і створення спільного підприємства.

“MBDA долучається з досвідом розробки, виробництва та підтримки ракетних систем. “Українська бронетехніка” – з практичним досвідом проєктування і виробництва бронеавтомобілів, мінометних систем, боєприпасів, артилерійських снарядів, наземних і повітряних безпілотних систем. Угода відображає намір обох сторін поєднати європейську технологічну експертизу з українським бойовим досвідом, виробничою гнучкістю та інноваційним потенціалом”, – йдеться в повідомленні.

MBDA – один із найбільших європейських концернів з виробництва ракетного озброєння. Розробляє ключові ракетні системи для армій країн НАТО, зокрема крилату ракету Storm Shadow/SCALP, ракету класу "повітря-повітря" Meteor, протитанковий комплекс Akeron та зенітні ракети сімейства CAMM. Спільно зі шведською Saab MBDA також розробила крилату ракету Taurus KEPD 350.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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