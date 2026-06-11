ЦПД: Росія поширює фейкове відео про скарги бійців 63-ї бригади на свавілля керівництва

Матеріал є повністю сфабрикованим за допомогою технологій штучного інтелекту, на що вказує аналіз відеозапису спеціалізованими сервісами.

Російська пропаганда поширює фейкове відео, спрямоване на дискредитацію Сил оборони України, зокрема командування 63-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

На записі троє нібито бійців бригади скаржаться на “свавілля, побиття та вимагання” з боку керівництва.

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Насправді цей матеріал є повністю сфабрикованим за допомогою технологій штучного інтелекту, на що вказує аналіз відеозапису спеціалізованими сервісами. Також присутні характерні для згенерованих відео ознаки: “роботизовані” голоси та неприродна міміка персонажів.

Зазначається, що джерелом цього вкиду є TikTok-акаунт, який уже публікував подібні підробки раніше. Акаунт мімікрує під “український військовий канал”: для введення аудиторії в оману він публікує нейтральний контент на військову тематику, серед якого дозовано розміщує небезпечну дезінформацію.

“Мета таких кампаній – деморалізувати особовий склад Сил оборони та створити хибне враження системного конфлікту всередині українського війська”, – зазначили у ЦПД.

Центр уже неодноразово фіксував схожі інформаційні атаки. Ворог продовжує використовувати ту саму схему – публікує фейкові відео про “свавілля у ЗСУ”, змінюючи лише номери підрозділів.