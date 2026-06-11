Росіяни 31 раз за добу обстріляли населені пункти Донецької області

За минулу добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
З лінії фронту евакуйовано 603 людини, зокрема 71 дитину.
Інформація про постраждалих за добу не надходила.
У Лимані зруйновано приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Райгородку – приватний будинок, в Оріхуватці – інфраструктуру.
У Краматорську пошкоджено приватний будинок. В Олександрівці пошкоджено три двоповерхівки, три приватні будинки, нежитлове приміщення і три транспортні засоби.
У Новодонецькому пошкоджено сім приватних будинків, двоповерхівку і гаражний кооператив; у Курициному пошкоджено три нежитлові будівлі; у Самійлівці пошкоджено приватний будинок і авто.
В Андріївці пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку.
- Раніше стало відомо, що на Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також про всю території Привілля та Малотаранівки.