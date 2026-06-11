Росіяни 31 раз за добу обстріляли населені пункти Донецької області

За минулу добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 603 людини, зокрема 71 дитину.

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Інформація про постраждалих за добу не надходила.

У Лимані зруйновано приватний будинок. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку, у Райгородку – приватний будинок, в Оріхуватці – інфраструктуру.

У Краматорську пошкоджено приватний будинок. В Олександрівці пошкоджено три двоповерхівки, три приватні будинки, нежитлове приміщення і три транспортні засоби.

У Новодонецькому пошкоджено сім приватних будинків, двоповерхівку і гаражний кооператив; у Курициному пошкоджено три нежитлові будівлі; у Самійлівці пошкоджено приватний будинок і авто.

В Андріївці пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Дружківці пошкоджено багатоповерхівку.