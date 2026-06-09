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На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми

Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також про всю території Привілля та Малотаранівки. 

На Донеччині розширили зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми
Донеччина, архівне фото
Фото: Поліція Донецької області

У Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації сімей з дітьми. Відповідний наказ погоджено з Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення

Про це повідомила Донецька ОВА.

Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська і Біленького, а також про всю території Привілля та Малотаранівки. 

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Очільник ОВА Вадим Філашкін наголосив, що це було "важке, але необхідне рішення". 

"Наше головне завдання - вберегти життя дітей", - сказав він.

Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, соціальні служби та служба у справах дітей. 

"Людей супроводжуватимуть на всіх етапах - від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою - не допустити нових дитячих втрат. Прошу батьків не зволікати і не наражати дітей на небезпеку", - наголосив Філашкін.

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