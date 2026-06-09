На Миколаївщині адвокатку підозрюють у сприянні оформленню фіктивної інвалідності

Її затримали під час отримання хабара.

Поліцейські Миколаївської області повідомили про підозру адвокатці у сприянні оформленню фіктивної інвалідності.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

За 29 тисяч доларів фігурантка обіцяла чоловіку посприяти у знятті з розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також в оформленні документів для отримання другої групи інвалідності з подальшою відстрочкою від мобілізації.

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Після отримання останньої частини коштів у сумі 24 тисяч доларів правоохоронці затримали зловмисницю у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині слідчі поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування.