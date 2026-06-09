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ВАКС оголосив вирок у справі про підкуп прокурорів

У 2024 році його викрили на пропозиції надати 200 тисяч доларів неправомірної вигоди.

ВАКС оголосив вирок у справі про підкуп прокурорів
Фото: Судова влада

Вищий антикорупційний суд оголосив сьогодні вирок столичному адвокату у справі про спробу підкупу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомили у САП.

Суддя ВАКС оголосив вирок адвокату одного зі столичних адвокатських об’єднань. 

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У 2024 році його викрили на пропозиції надати 200 тисяч доларів неправомірної вигоди прокурорам САП за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією “Укренерго” та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

Суд визнав адвоката винуватим за ч. 3 ст. 369 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців. 

Також засудженого позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на 3 роки.

Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення.

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