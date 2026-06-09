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Суд стягнув у дохід держави 81,6 млн грн за незаконну реконструкцію полігону на Київщині

Гроші стягнули з товариства, що притягувалось до відповідальності за порушення антиконкурентного законодавства, а також щодо нього діяла трирічна заборона брати участь у публічних закупівлях.

Суд стягнув у дохід держави 81,6 млн грн за незаконну реконструкцію полігону на Київщині

У дохід держави стягнуть понад 81,6 млн грн стягнуть з товариства, яке стало переможцем тендеру на реконструкцію полігону твердих побутових відходів у Підгірцях на Київщині.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Північний апеляційний господарський суд залишив без змін відповідне рішення Господарського суду міста Києва, ухвалене за позовом Київської міської прокуратури. 

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Закупівлю проводили в серпні 2020 року та у жовтні 2021 року. Надалі із переможцем уклали відповідні договори.

Встановлено, що рішеннями Антимонопольного комітету України зазначене товариство притягувалось до відповідальності за порушення антиконкурентного законодавства, а також щодо нього діяла трирічна заборона брати участь у публічних закупівлях.

Попри цю заборону, приватне підприємство взяло участь у тендері з реконструкції полігону у селі Підгірці Обухівського району, що свідчить про його недобросовісну поведінку. При цьому, товариство надавало довідку, в якій зазначено, що воно протягом останніх трьох років не притягувалось до відповідальності за такі порушення.

Київська міська прокуратура у листопаді 2023 року звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про “визнання недійсними укладених договорів як таких, що суперечать інтересам держави та суспільства, та рішень, що передували їх укладенню, а також стягнення з “переможця” торгів грошових коштів в дохід держави”.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14 травня 2025 року позов прокурора частково задоволено та стягнуто в дохід держави понад 81,6 млн грн. Наразі рішення набрало законної сили.

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