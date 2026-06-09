Вночі зафіксували влучання двох російських ракет та 17 дронів

У ніч на 9 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаракетами та 166 безпілотниками. ППО знешкодила 146 дронів. Зафіксовано влучання ракет та 17 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 9 червня (з 18:30 8 червня) противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із Воронезької обл., та 166 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – йдеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, ППО збила та подавила 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет та 17 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 9 червня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.