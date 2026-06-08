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В Дніпрі внаслідок вибуху боєприпасу загинули люди

Двоє чоловіків отримали смертельні травми.

В Дніпрі внаслідок вибуху боєприпасу загинули люди

На території приватного будинку в Дніпрі вибухнув боєприпас. Є жертви.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Інцидент трапився 8 червня в Новокодацькому районі міста Дніпра.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху смертельні травми отримали двоє чоловіків. Вони загинули на місці події.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

  • Увечері 5 червня у місті Дніпро чоловік під час затримання кинув гранату у поліцейських.Постраждали четверо патрульних поліцейських, які прибули на виклик через бійку. 
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