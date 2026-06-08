В Дніпрі внаслідок вибуху боєприпасу загинули люди

На території приватного будинку в Дніпрі вибухнув боєприпас. Є жертви.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Інцидент трапився 8 червня в Новокодацькому районі міста Дніпра.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху смертельні травми отримали двоє чоловіків. Вони загинули на місці події.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.