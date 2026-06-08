Через російську атаку на Чернігівщині знеструмлено понад 48 тисяч абонентів

У Чернігівській області внаслідок російської атаки 8 червня без електропостачання залишилися понад 48 тисяч споживачів, повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

За попередніми даними, РФ завдала удару по енергооб’єкту в Корюківському районі.

"Попередньо внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Корюківському районі знеструмлено понад 48 тисяч абонентів у Корюківському і Новгород-Сіверському районах", – ідеться у повідомленні.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків пошкоджень.