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Через російську атаку на Чернігівщині знеструмлено понад 48 тисяч абонентів

Ворог атакував енергооб'єкт у Корюківському районі.

Через російську атаку на Чернігівщині знеструмлено понад 48 тисяч абонентів
Фото: Укренерго

У Чернігівській області внаслідок російської атаки 8 червня без електропостачання залишилися понад 48 тисяч споживачів, повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

За попередніми даними, РФ завдала удару по енергооб’єкту в Корюківському районі.

"Попередньо внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкт у Корюківському районі знеструмлено понад 48 тисяч абонентів у Корюківському і Новгород-Сіверському районах", – ідеться у повідомленні.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та ліквідацією наслідків пошкоджень.

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