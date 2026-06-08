На узбережжі Одещини зафіксовано масову загибель дельфінів

За даними екологів, причиною екоциду беззаперечно є війна.

На узбережжі Національного природного парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, зафіксовано черговий випадок масової загибелі дельфінів, спричинений війною.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Лише впродовж 6–7 червня під час обстеження 13 кілометрів прибережної зони екологи виявили 15 мертвих тварин. За кілька днів до цього на іншій ділянці знайшли ще 22 загиблих дельфінів.

За оцінкою екологів, єдиною причиною екоциду є війна.

"Вибухи мін, пуски ракет, бомбардування та використання потужних сонарів військових кораблів рф завдають непоправної шкоди екосистемам Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Особливо постраждала через воєнні чинники Північно-Західна частина Чорного моря, а унікальні популяції китоподібних опинилися на межі вимирання.