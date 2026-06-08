Енергетика Одещини була під атакою РФ. У обласному центрі постраждали люди

Внаслідок ворожої атаки на Одещину постраждали люди, енергетична та цивільна інфраструктура. Внаслідок ворожої атаки на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів.
Про це у телеграмі написали начальник МВА Сергій писак та начальник ОВА Олег Кіпер.
В Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали двоє людей. Мешканці очікували автобус. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями.
Через атаку на енергетику зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.
У Чорноморську зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок. Постраждалих немає.
На місцях подій працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.