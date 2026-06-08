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Енергетика Одещини була під атакою РФ. У обласному центрі постраждали люди

У Чорноморську зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок.

Енергетика Одещини була під атакою РФ. У обласному центрі постраждали люди
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: Одеська ОВА

Внаслідок ворожої атаки на Одещину постраждали люди, енергетична та цивільна інфраструктура. Внаслідок ворожої атаки на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів. 

Про це у телеграмі написали начальник МВА Сергій писак та начальник ОВА Олег Кіпер.

В Одесі на зупинці громадського транспорту постраждали двоє людей. Мешканці очікували автобус. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями. 

Через атаку на енергетику зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.

У Чорноморську зафіксовано влучання БпЛА в житловий будинок. Постраждалих немає.

На місцях подій працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

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