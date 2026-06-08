​Вчора армія РФ втратила 1330 солдатів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1330и солдатів, 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 2 системи ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.2026 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб
- танків – 11 997 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од.
- артилерійських систем – 43 564 (+85) од.
- РСЗВ – 1 847 (+3) од.
- засоби ППО – 1 409 (+2) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од.
- крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363) од.
- спеціальна техніка – 4 259 (+2) од.
Дані уточнюються.