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​Вчора армія РФ втратила 1330 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 374 950 осіб.

​Вчора армія РФ втратила 1330 солдатів
Українські військовослужбовці
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1330и солдатів, 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 2 системи ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.2026 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 374 950 (+1330) осіб 
  • танків – 11 997 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 24 705 (+5) од.
  • артилерійських систем – 43 564 (+85) од.
  • РСЗВ – 1 847 (+3) од.
  • засоби ППО  – 1 409 (+2) од.
  • літаків  – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 607 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 336 224 (+2161) од.
  • крилаті ракети  – 4 733 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 104 414 (+363) од.
  • спеціальна техніка – 4 259 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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