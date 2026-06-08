​Вчора армія РФ втратила 1330 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.2026 орієнтовно склали:

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 374 950 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies