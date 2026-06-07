Головне за неділю, 7 червня: майже 200 боєзіткнень, атаки на вибухотехніків на Харківщині, Зеленський у Лондоні

Бойові дії на Донеччині, 196 бойових зіткнення, ворожі обстріли, удари по об'єктах паливної інфраструктури РФ у Криму, Абрамович у Києві, парламентські вибори у Вірменії. Яким запам’ятається 1565-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 червня на фронті від початку доби відбулося 196 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському і Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 червня – в новині.

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Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ 7 червня завдали ударів по двох важливих об'єктах паливної інфраструктури РФ у тимчасово окупованому Криму.

Під ураження потрапили нафтобаза "Семиколодезянська" у селищі Єди-Кую (Леніне) та морський нафтовий термінал у Феодосії.

Нафтобаза "Семиколодезянська" розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Російські війська використовують її як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму та інших нафтопродуктів. За даними ССО, на об'єкті розміщені дев’ять резервуарів місткістю від 700 до 3000 кубометрів. Саме звідси окупанти здійснюють завантаження залізничних цистерн для подальшого постачання пального на територію Криму та інших тимчасово окупованих регіонів України.

Подробиці – в новині.

Поблизу села Чистоводівка Ізюмського району Харківської області працівники поліції відпрацьовували виклик щодо знешкодження виявленого вибухонебезпечного предмета, а саме - безпілотника невстановленого типу, який не здетонував. Під час роботи вибухотехніків на місці події ворожий дрон влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців.

Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина.

Слідчі документують наслідки чергового воєнного злочину військовослужбовців Росії.

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Великобританії.

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"Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів", - написав Зеленський у Telegram.

Він також зазначив, що на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III.

Ексвласник футбольного клубу "Челсі", російський олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського, повідомило видання Financial Times з посиланням на "чотири обізнані джерела".

Зазначається, що Абрамович мав переконати Путіна у необхідності двосторонньої зустрічі з Зеленським. "Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича до Києва минулого місяця у невдалій спробі переконати Володимира Путіна провести прямі мирні переговори", – пише видання.

За словами джерел, Зеленський попросив Абрамовича передати Путіну повідомлення про його готовність зустрітися.

Подробиці – в новині.

У Вірменії в неділю відбулися парламентські вибори, за результатами передвиборчих опитувань на яких лідирує правляча партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір", повідомляє Reuters.

Зазначається, що проросійські опозиційні сили, зокрема "Сильна Вірменія", суттєво поступаються за рівнем підтримки. "Опитування, проведені перед голосуванням, показують, що партія "Громадянський договір" лідирує, маючи підтримку до 32% виборців, тоді як проросійська партія "Сильна Вірменія" посідає друге місце з показником до 11%", – йдеться в повідомленні.

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