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Зеленський приїхав до Лондона

Він анонсував низку зустрічей, у тому числі - в форматі "E3 плюс Україна".

Зеленський приїхав до Лондона
Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський прибув до Великобританії з візитом. 

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III. 

"Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною. Дякую Сполученому Королівству та всім нашим партнерам, які реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію. Росія повинна закінчити цю свою війну", - додав Зеленський. 

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