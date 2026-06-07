Зеленський приїхав до Лондона

Він анонсував низку зустрічей, у тому числі - в форматі "E3 плюс Україна".

Президент Володимир Зеленський прибув до Великобританії з візитом.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер. Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що на завтра запланована зустріч із Його Величністю Королем Чарльзом III.

"Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною. Дякую Сполученому Королівству та всім нашим партнерам, які реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію. Росія повинна закінчити цю свою війну", - додав Зеленський.