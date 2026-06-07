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У Перу сьогодні відбудеться другий тур дев’ятих за 10 років виборів президента

Кандидат від Демократичної партії, соціаліст Роберто Санчес, зіткнеться з неолібералкою Кейко Фухіморі – донькою колишнього автократичного президента Альберто Фухіморі. 

У Перу сьогодні відбудеться другий тур дев’ятих за 10 років виборів президента
Симпатик Кейко Фухіморі
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Перу відбудеться другий тур дев'ятих президентських виборів за 10 років, пише DW.

Кандидат від Демократичної партії, соціаліст Роберто Санчес, зіткнеться з неолібералкою Кейко Фухіморі у другому турі виборів. У центрі виборів – питання політичної нестабільності та зростання злочинності.

Голосувати мають право близько 27 мільйонів виборців. Повноваження президента у цій південноамериканській країні тривають п’ять років.

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У першому турі виборів, в якому взяли участь 35 кандидатів у президенти, Фухіморі отримала лише 17% голосів, тоді як Санчес отримав близько 12%.

Фухіморі – дочка колишнього автократичного президента Альберто Фухіморі. У своїх четвертих президентських перегонах вона обіцяє жорстку позицію щодо безпеки, яка включає жорсткіший контроль у в'язницях та розгортання військ.

Санчес, конгресмен і колишній міністр, якого підтримує колишній президент Педро Кастільйо, пообіцяв підтримувати економічну стабільність, одночасно борючись з корупцією.

У п'ятницю суд постановив, що Санчес може постати перед судом за ймовірні порушення фінансування його виборчої кампанії. Прокурори висунули політику звинувачення, стверджуючи про невідповідності у фінансових звітах його партії. Санчеса звинувачують в отриманні десятків тисяч доларів незадекларованих внесків. Він заперечує звинувачення.

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