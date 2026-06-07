Сьогодні у Перу відбудеться другий тур дев'ятих президентських виборів за 10 років, пише DW.
Кандидат від Демократичної партії, соціаліст Роберто Санчес, зіткнеться з неолібералкою Кейко Фухіморі у другому турі виборів. У центрі виборів – питання політичної нестабільності та зростання злочинності.
Голосувати мають право близько 27 мільйонів виборців. Повноваження президента у цій південноамериканській країні тривають п’ять років.
У першому турі виборів, в якому взяли участь 35 кандидатів у президенти, Фухіморі отримала лише 17% голосів, тоді як Санчес отримав близько 12%.
Фухіморі – дочка колишнього автократичного президента Альберто Фухіморі. У своїх четвертих президентських перегонах вона обіцяє жорстку позицію щодо безпеки, яка включає жорсткіший контроль у в'язницях та розгортання військ.
Санчес, конгресмен і колишній міністр, якого підтримує колишній президент Педро Кастільйо, пообіцяв підтримувати економічну стабільність, одночасно борючись з корупцією.
У п'ятницю суд постановив, що Санчес може постати перед судом за ймовірні порушення фінансування його виборчої кампанії. Прокурори висунули політику звинувачення, стверджуючи про невідповідності у фінансових звітах його партії. Санчеса звинувачують в отриманні десятків тисяч доларів незадекларованих внесків. Він заперечує звинувачення.