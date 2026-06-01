Колумбія, найімовірніше, проведе другий тур президентських виборів

У першому турі президентських виборів у Колумбії політичний аутсайдер Абелардо де ла Еспріелья отримав невелику перевагу над своїм лівим суперником Іваном Сепедою.
Про це повідомляє DW.
У неділю ввечері влада повідомила, що після підрахунку майже всіх голосів де ла Еспріелья набрав 43,7% голосів, а Сепеда – 41%.
Оскільки жоден з них, схоже, не отримає більше 50% голосів, необхідних для перемоги, найімовірніше відбудеться другий тур.
Водночас Сепеда поставив під сумнів попередні результати.
“Ми не коментуватимемо результати сьогоднішнього вечора, доки комісії з підрахунку голосів повністю не прояснять це питання”, – сказав Сепеда, який лідирував в опитуваннях протягом усієї кампанії.
Президент Густаво Петро, який йде у відставку, має аналогічну позицію щодо підрахунку голосів. Він пообіцяв дочекатися остаточних результатів.
Лідер виборчих перегонів Абелардо де ла Еспріелья часто зображував себе як запеклого борця зі злочинністю, який також виступав на підтримку президента США Дональда Трампа. Стиль передвиборчої кампанії 47-річного бізнесмена порівнюють з платформою правого президента Сальвадору Найіба Букеле.
Іван Сепеда, 63-річний сенатор з лівими поглядами пообіцяв розширити соціальні реформи. Чинний президент Густаво Петро, який законно не може балотуватися на ще один термін, висловив свою підтримку Сепеді.
Кандидати проводили передвиборчу кампанію, обіцяючи боротися з озброєними партизанськими угрупованнями, що торгують наркотиками, зменшити нерівність і бідність, а також покращити систему охорони здоров'я країни – хоча й різними способами.
- Голосування розглядається як референдум щодо політики президента Петро. Вибори відбуваються через 10 років після того, як Колумбія підписала історичний мирний пакт з партизанами Революційних збройних сил Колумбії (FARC).
- Ця угода дала надію розірвати замкнене коло боротьби між повстанцями та урядом, але з того часу насильство спалахнуло з новою силою, сягнувши апогею напередодні президентських виборів.
- Злочинні групи все частіше завдають ударів безпілотниками, а виборчі перегони затьмарили збройні напади. Минулого червня 39-річного політика і кандидата у президенти Мігеля Урібе Турбая смертельно поранили на політичному мітингу.
- У країні, де боротьба за мир давно є частиною політичного курсу, питання вирішення конфлікту, знову розділяє країну.