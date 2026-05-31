Безпілотник, який у ніч на 29 травня влучив у житловий будинок у румунському місті Галац, - це російський дрон типу "Герань-2".

Про це повідомив у соцмережі Х президент Румунії Нікушор Дан із посиланням на результати технічного розслідування.

Він зазначив, що румунські державні експерти завершили експертизу уламків і дійшли однозначного висновку щодо походження безпілотника.

На його фрагментах виявлено напис кирилицею "Геран-2". Крім того, електронні компоненти, навігаційні системи, модулі управління, двигун та інші елементи конструкції виявилися ідентичними або дуже схожими на безпілотники цього типу, які раніше знаходили на території Румунії та були ідентифіковані як виготовлені в Росії.

Також фізико-хімічні дослідження підтвердили використання тих самих матеріалів і пального, характерних для дронів серії "Герань-2".

Дан наголосив, що влучання безпілотника у житловий будинок, внаслідок якого постраждали люди та було завдано матеріальної шкоди, є серйозним інцидентом.

"Єдиною відповідальною стороною є Росія", – заявив він.

Президент додав, що результати розслідування будуть передані союзникам Румунії, а також відповідним структурам НАТО та Європейського Союзу. Він наголосив, що Бухарест не ігноруватиме жодних інцидентів, які загрожують безпеці громадян, національній безпеці або суверенітету держави.

Уночі 29 травня Росія вкотре атакувала Одеську область, зокрема вдарила по трьох торговельних суднах, що йшли під іноземними прапорами. Під час атаки один дрон залетів на територію Румунії. Країна підняла авіацію, але не збила його, і він влучив в будинок. Поранені люди.