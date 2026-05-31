"Уряд бореться з дефіцитом бюджету через перевитрату коштів його проєвропейським попередником", заявив чинний прем'єр-міністр.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що його країна “ймовірно” не досягне мети НАТО щодо збільшення військових витрат до 2% валового внутрішнього продукту цього року.

Про це повідомляє Reuters і Financial Times.

Бабіш зазначив, що Прага зробить все можливе, щоб виконати обіцянку, але його уряд бореться з дефіцитом бюджету через перевитрату коштів його проєвропейським попередником.

Реклама

Президент Чехії Петр Павел мав розбіжності з популістським урядом Бабіша щодо його планів скоротити витрати на оборону в бюджеті на 2026 рік. Навіть підписуючи закон про бюджет, Павел у березні попереджав, що військові витрати не відповідають все більшим загрозам безпеці та зобов’язанням щодо витрат НАТО.

Бабіш заявив газеті, що Прага прагне досягнути нової мети НАТО щодо оборонних витрат на рівні 3,5% ВВП до 2035 року. Але союзники у військовому Альянсі повинні більше зосередитися на покращенні можливостей, ніж на цільових показниках витрат, якими можна легко маніпулювати.

Раніше Reuters повідомляв, що США планують поінформувати НАТО про скорочення обсягу американської військової допомоги європейським країнам альянсу у разі великої кризи.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив вчора, що “ера субсидування Сполученими Штатами оборони багатих країн закінчилася”.