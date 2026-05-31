У Колумбії триває перший тур президентських виборів

Боротьба розгорнулася між кандидатами з радикально різними баченнями майбутнього мирного процесу у країні.

Голосування розглядається як референдум щодо політики президента Густаво Петро, що йде у відставку

У Колумбії сьогодні триває перший тур президентських виборів, повідомляє France24.

Мешканці обирають між кандидатами з радикально різними баченнями майбутнього мирного процесу у південноамериканській країні, яка десятиліттями потерпає від збройного конфлікту.

Голосування розглядається як референдум щодо політики президента Густаво Петро, що йде у відставку. Вибори відбуваються через 10 років після того, як Колумбія підписала історичний мирний пакт з партизанами Революційних збройних сил Колумбії (FARC).

Ця угода дала надію розірвати замкнене коло боротьби між повстанцями та урядом, але з того часу насильство спалахнуло з новою силою, сягнувши апогею напередодні президентських виборів.

Злочинні групи все частіше завдають ударів безпілотниками, а виборчі перегони затьмарили збройні напади. Минулого червня 39-річного політика і кандидата у президенти Мігеля Урібе Турбая смертельно поранили на політичному мітингу.

У країні, де боротьба за мир давно є частиною політичного курсу, питання вирішення конфлікту, знову розділяє країну.

14 кандидатів у президенти

У бюлетені для голосування 14 кандидатів, але вибори фактично перетворилися на перегони трьох лідерів.

Сенатор і миротворець Іван Сепеда – союзник Петро – лідирує в опитуваннях і обіцяє продовжити ініціативу Петро “повного миру”. Йдеться про перемовини з рештою повстанських груп країни та підписання з ними мирних угод.

Мирний план переважно провалився, а злочинці використали припинення вогню з урядом у своїх інтересах. Сепеда та Петро зберегли сильну підтримку серед багатьох завдяки прогресивній політиці, як-от підвищення мінімальної заробітної плати.

Проти Сепеди змагаються Абелардо де ла Еспріелья та Палома Валенсія, які пообіцяли жорсткіше боротися з озброєними групами.