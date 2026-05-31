Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСвіт

Фінляндія проведе щомісячну перевірку систем громадського оповіщення

Додатково для інформування населення використовуються сучасні цифрові інструменти.

Фінляндія проведе щомісячну перевірку систем громадського оповіщення
Фото: thelocal.no

У Фінляндії 1 червня о 12:00 відбудеться щомісячна перевірка системи громадського оповіщення. Такі тестування традиційно проводяться у перший понеділок кожного місяця, якщо ця дата не збігається з державним святом.

Про це повідомляє Yle з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

У відомстві наголосили, що громадянам важливо розрізняти тестовий сигнал та сигнал реального громадського оповіщення.

Реклама

Зокрема, тестовий сигнал являє собою безперервний звук тривалістю сім секунд. Під час його звучання жодних дій від населення не вимагається.

Натомість сигнал громадського оповіщення складається зі звуку, який почергово посилюється та стихає протягом однієї хвилини. У разі його оголошення громадянам рекомендують негайно зайти до приміщення та дотримуватися подальших вказівок органів влади.

Відбій тривоги оголошується безперервним гудком тривалістю одну хвилину.

"Влада оголошує сигнал громадського оповіщення, щоб попередити людей на вулиці про дим, газ чи іншу небезпеку. Сирени громадськості також можуть використовуватися для попередження людей про загрози від дронів, якщо рятувальні служби приймуть таке рішення", – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії також нагадали, що сирени є лише одним із елементів національної системи екстреного оповіщення. Додатково для інформування населення використовуються сучасні цифрові інструменти, зокрема мобільний застосунок 112 Suomi, через який надсилаються екстрені повідомлення та попередження про загрози.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies