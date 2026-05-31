Ізраїль захопив на півдні Лівану фортецю XII і просунувся у країну найглибше за 25 років

Ізраїльські війська захопили занедбану фортецю XII століття на півдні Лівану, що стало найглибшим просуванням углиб країни за 25 років.

Про це повідомляє Politico.

Захоплення замку Бофор часів хрестоносців, який розташований на вершині стратегічно важливої гори поблизу ліванського села Арнун, відбулося після кількох днів авіаударів та зіткнень між військами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та бійцями Хезболли.

Міністр оборони Іcраель Кац опублікував на соцплатформі X фотографію ізраїльського прапора, що майорить над замком, який був захоплений Ізраїлем у 1982 році під час Першої ліванської війни та окупований протягом 18 років.

“Це чіткий сигнал нашим ворогам: ті, хто погрожує громадянам Ізраїлю, втрачатимуть свої стратегічні об'єкти один за одним”, – сказав Кац.

Ізраїль заявив у неділю, що його сили, включно зі “значною кількістю наземних солдатів Армії оборони Ізраїлю”, продовжуватимуть наступ на південь Лівану для боротьби з Хезболлою.

У квітні було укладено перемир'я, щоб припинити бойові дії в Лівані, яке домовилися продовжити у травні, але його не дотримувалися. Прем'єр-міністр Лівану звинуватив Ізраїль у суботу у проведенні “політики випаленої землі” та застосуванні “колективного покарання” до жителів південного Лівану, звідки евакуювали десятки сіл і міст.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, з моменту різкої ескалації бойових дій 2 березня в Лівані загинуло понад 3000 людей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у четвер наказав ізраїльським військовим захопити понад 70% території Смуги Гази.