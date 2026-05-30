США виступають за створення «торгової палати», щоб контролювати торгівлю з Китаєм

Адміністрація Дональда Трампа працює над деталізацією пропозиції щодо створення нового спільного органу — «торгової палати» — для регулювання торговельних відносин із Китаєм.

Американський бізнес і лобісти з К-стріт сприйняли це як сигнал про відхід від повномасштабної торговельної війни на користь «керованої торгівлі» і розгорнули масштабну кампанію за отримання тарифних пільг, пише Politico.

Нова структура координуватиме торгівлю так званими «нечутливими товарами». За оцінками обох сторін, під дію нового механізму підпаде експорт обсягом 30 мільярдів доларів або більше з кожної країни (при загальному товарообігу між США і КНР у понад $650 млрд).

Посадовці обговорюють систему, яка передбачає зниження мит на взаємовигідні категорії товарів (насамперед, низькотехнологічну продукцію та споживчі товари) при збереженні високих бар'єрів для стратегічних секторів. Також розглядають квоти і зобов'язання Китаю щодо закупівель для балансування торговельних потоків.

Торговельний представник США Джеймісон Грір визнав, що адміністрація Трампа змінила підхід. Замість спроб фундаментально реформувати державну економічну модель Китаю, США прагнуть зафіксувати стабільність.

«Ми просто змирилися з тим, що гігантської всеосяжної реформи китайської політичної та економічної системи не буде. Але ми можемо мати певну керовану торгівлю задля стабільності та економічного миру», — заявив Грір.

Оскільки Білий дім ще не надав чіткого визначення цьому терміну, бізнес-асоціації США намагаються максимально розширити його межі у своїх інтересах:

Асоціація споживчих технологій (представляє Apple, Google, Meta) вимагатиме тарифних послаблень для широкого спектра споживчої електроніки — смартфонів, ноутбуків, моніторів та ігрових консолей, аргументуючи це тим, що вони не є «чутливими».

Американська асоціація одягу та взуття (AAFA) пропонує вважати «нечутливими» сировину, компоненти та обладнання, які просто не виробляються в США, але необхідні для американських фабрик.

Національна федерація роздрібної торгівлі (Walmart, Macy’s) пропонує взяти за основу список товарів, які були звільнені від мит під час першого терміну Трампа (одяг, іграшки, товари для дому).

Найближчим часом Білий дім планує оприлюднити офіційні роз'яснення та відкрити процедуру публічних консультацій, щоб бізнес міг надати свій відгук.

Адміністрація Трампа має обмаль часу — лише близько 3,5 місяців, щоб запустити роботу палати до наступної зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні.