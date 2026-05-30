У США заявили, що знищили чергове наркосудно. Загинули троє людей

Південне командування Збройних сил США (SOUTHCOM) повідомило про знищення чергового судна у Тихому океані, яке перевозило наркотики.

Про це йдеться у повідомленні SOUTHCOM у соцмережі Х.

«29 травня за вказівкою командувача #SOUTHCOM генерала Френсіса Л. Донована, Об'єднана оперативна група Southern Spear завдала смертоносного кінетичного удару по судну, що експлуатується визначеними терористичними організаціями», – розповіли там.

За даними розвідки, судно проходило транзитом «відомими маршрутами наркотрафіку» у східній частині Тихого океану. Також командування стверджує, що цей корабель брав участь у операціях з наркоторгівлі.

«Під час цієї операції було вбито трьох чоловіків-наркотерористів. Жоден військовослужбовець США не постраждав. SOUTHCOM непохитне у своїй відданості застосуванню тотального системного тертя щодо картелів», – зазначено у повідомленні.