Глава Пентагону закликав азійських союзників збільшити оборонні витрати для стримування Китаю

«Ера, коли США субсидували оборону багатих націй, добігла кінця», - заявив Гегсет.

Міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Міністр війни США Піт Гегсет закликав азійських союзників збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП для стримування Китаю.

Гегсет виступив на безпековому форумі у Сингапурі й заявив, що «існує виправдана тривога щодо історичного військового нарощування Китаю та розширення його військової активності в регіоні та за його межами», передає Reuters.

«Тихий океан, у якому домінуватиме будь-який гегемон, зруйнує регіональний баланс сил. Жодна держава, включно з Китаєм, не може нав'язувати свою гегемонію», — наголосив очільник Пентагону.

США очікують від своїх азійських союзників і партнерів збільшення оборонних витрат до 3,5% від ВВП. Водночас він оголосив, що самі Штати планують інвестувати у власну армію рекордні 1,5 трильйона доларів.

«Ера, коли США субсидували оборону багатих націй, добігла кінця. Нам потрібні партнери, а не протекторати. У нас не буде сильного альянсу, якщо кожен не зробить свій внесок. Жодного неробства», — зазначив він, виокремивши при цьому зусилля Японії, яка робить конкретні кроки для зміцнення оборони.

Попри жорстку риторику, Гегсет зауважив, що відносини між США та Китаєм зараз «кращі, ніж були протягом багатьох років», завдяки регулярним контактам між військовими. Це підтвердив і представник китайської делегації Чжоу Бо, який назвав тон виступу американського міністра поміркованішим, ніж торік, пов'язавши це з нещодавнім візитом Трампа до КНР.

