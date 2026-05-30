Гегсет: США розвивають «справжню дружбу» з Пакистаном

При цьому відносини Штатів із Індією дещо охололи.

Міністр війни США Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

США посилюють співпрацю з Пакистаном, який допомагає в переговорах з Іраном.

Міністр війни США Піт Гегсет під час виступу на безпековому саміті у Сингапурі заявив, що між Вашингтоном та Ісламабадом вибудовується «справжня дружба», цитує Bloomberg

Очільник Пентагону окремо відзначив зусилля прем'єр-міністра Пакистану і командувача армії Асіма Муніра, за їхній дипломатичний внесок у мирний процес на Близькому Сході.

За словами Гегсета, основою для зближення обох держав стало посередництво президента Дональда Трампа у протистояннї між Індією та Пакистаном, яке ледь не переросло у повномасштабну війну у травні 2025 року.

Протягом останнього року Вашингтон суттєво зміцнив зв'язки з пакистанським військово-політичним керівництвом. Натомість відносини з Індією дещо охололи через те, що індійський уряд послідовно заперечував заяви Трампа про його ключову роль у досягненні перемир'я між ядерними сусідами.

Попри зближення з Пакистаном Гегсет назвав Індію ключовим елементом для підтримання регіонального балансу сил у Південній Азії. Він зазначив, що Нью-Делі активно модернізує власну армію, щоб «взяти на себе свою частку тягаря безпеки, особливо в акваторії Індійського океану». США, зі свого боку, підтверджують готовність до спільного виробництва озброєнь з Індією.

