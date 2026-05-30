Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСвіт

Bloomberg: Росія відкликала з Вірменії свого посла

Кремль погрожує Вірменії економічними санкціями у разі подальшого просування курсу на євроінтеграцію. 

Bloomberg: Росія відкликала з Вірменії свого посла
Пашинян і Путін у Москві, 1 квітня 2026
Фото: EPA/UPG

Росія відкликала свого посла у Вірменії Сєргєя Копиркіна до Москви для проведення консультацій на тлі погіршення відносин між країнами. 

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ РФ.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті російського МЗС 30 травня, Копиркіна викликали до Москви для обговорення дій вірменського керівництва, спрямованих на поглиблення співпраці з Євросоюзом.

Реклама

У МЗС РФ заявили, що курс Єревана на зближення з ЄС нібито підриває співробітництво в межах Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), членом якого залишається Вірменія.

Як зазначає Bloomberg, напруженість між Москвою та Єреваном останніми роками поступово зростає. Додаткове невдоволення Кремля викликала заява вірменської влади про намір розпочати процес інтеграції до Євросоюзу.

Водночас, потенційний вступ Вірменії до ЄС залишається віддаленою перспективою і навіть за сприятливих умов може зайняти багато років.

За даними видання, Москва вже погрожує Вірменії економічними санкціями у разі подальшого просування курсу на європейську інтеграцію. Російська сторона побоюється втрати впливу на свого традиційного союзника на Південному Кавказі та послаблення позицій у регіоні.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies