Bloomberg: Росія відкликала з Вірменії свого посла

Кремль погрожує Вірменії економічними санкціями у разі подальшого просування курсу на євроінтеграцію.

Пашинян і Путін у Москві, 1 квітня 2026

Росія відкликала свого посла у Вірменії Сєргєя Копиркіна до Москви для проведення консультацій на тлі погіршення відносин між країнами.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ РФ.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті російського МЗС 30 травня, Копиркіна викликали до Москви для обговорення дій вірменського керівництва, спрямованих на поглиблення співпраці з Євросоюзом.

У МЗС РФ заявили, що курс Єревана на зближення з ЄС нібито підриває співробітництво в межах Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), членом якого залишається Вірменія.

Як зазначає Bloomberg, напруженість між Москвою та Єреваном останніми роками поступово зростає. Додаткове невдоволення Кремля викликала заява вірменської влади про намір розпочати процес інтеграції до Євросоюзу.

Водночас, потенційний вступ Вірменії до ЄС залишається віддаленою перспективою і навіть за сприятливих умов може зайняти багато років.

За даними видання, Москва вже погрожує Вірменії економічними санкціями у разі подальшого просування курсу на європейську інтеграцію. Російська сторона побоюється втрати впливу на свого традиційного союзника на Південному Кавказі та послаблення позицій у регіоні.