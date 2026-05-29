Каллас: Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалації

ЄС посилить санкції проти Росії після удару дрона по Румунії.

В Європейському Союзі засудили інцидент з влучанням російського дрона в житловий будинок у Румунії та пообіцяли посилити санкції проти Росії.

Про це йдеться в заяві Каї Каллас.

"Цей безрозсудний вчинок є прямим наслідком війни агресії Росії проти України. Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалації та продовження військових дій, які загрожують безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру", - зазначила Каллас.

ЄС готовий прискорити ініціативи, спрямовані на зміцнення оборонних можливостей усіх сухопутних, повітряних та морських кордонів, зокрема на Східному фланзі, посилення оборонної готовності та зміцнення стійкості.

"У зв'язку з цим ми ще більше збільшимо ціну для Москви та підірвемо її військову машину, посилюючи санкції. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну", - заявила Кая Каллас.