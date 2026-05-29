Каллас: Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалації

ЄС посилить санкції проти Росії після удару дрона по Румунії.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

В Європейському Союзі засудили інцидент з влучанням російського дрона в житловий будинок у Румунії та пообіцяли посилити санкції проти Росії.

Про це йдеться в заяві Каї Каллас.

"Цей безрозсудний вчинок є прямим наслідком війни агресії Росії проти України. Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалації та продовження військових дій, які загрожують безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру", - зазначила Каллас.

ЄС готовий прискорити ініціативи, спрямовані на зміцнення оборонних можливостей усіх сухопутних, повітряних та морських кордонів, зокрема на Східному фланзі, посилення оборонної готовності та зміцнення стійкості. 

"У зв'язку з цим ми ще більше збільшимо ціну для Москви та підірвемо її військову машину, посилюючи санкції. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну", - заявила Кая Каллас.

  • В ніч на 29 травня Росія вкотре атакувала Одеську область, зокрема вдарила по трьох торговельних суднах, що йшли під іноземними прапорами. Під час атаки один дрон залетів на територію Румунії. Він влучив в будинок, є поранені.
  • У Румунії скликали термінове засідання Ради національної оборони. Країна вирішила не активувати статтю 4 Договору НАТО, що дозволяє вимагати консультацій з союзниками в разі загрози територіальній безпеці. Президент Нікушор Дан казав, що Росії нададуть пропорційну відповідь. Він заявив, що повна відповідальність лежить на цій країні. 
