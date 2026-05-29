Gandul: Радбез Румунії вирішив не активувати 4 Статтю НАТО через удар російського дрона

У Румунії відбулося засідання Ради національної оборони, скликане через влучання російського дрона в житловий будинок у Галаці. За інформацією місцевого медіа Gandul, країна вирішила не активувати статтю 4 Договору НАТО, що дозволяє вимагати консультацій з союзниками в разі загрози територіальній безпеці.

Анонсуючи засідання, президент Нікушор Дан казав, що Росії нададуть пропорційну відповідь. Він заявив, що повна відповідальність лежить на цій країні.

4 статтю НАТО раніше застосовувала Польща – торік після атаки одразу кількох російських дронів.

Влучання дрона в місті Галац

Уночі 29 травня Росія вкотре атакувала Одеську область, зокрема вдарила по трьох торговельних суднах, що йшли під іноземними прапорами. Під час атаки один дрон залетів на територію Румунії. Країна підняла авіацію, але не збила його, і він влучив в будинок. Поранені люди.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що всю відповідальність за випадок несе Росія. Водночас Румунія не вважає це атакою безпосередньо на неї.

Російський дрон встиг пролетіти близько 10 кілометрів у повітряному просторі Румунії перед тим, як влучив в житловий будинок. Генерал Максим сказав, що на виявлення дрона і ухвалення рішення про його збиття було лише чотири хвилини.

Дрони вирішили не збивати, оскільки не було можливості зробити це без загрози.