Зеленський розраховує, що нові санкції ЄС проти РФ після удару по будинку в Румунії будуть “справді сильними”

Президент Володимир Зеленський розраховує, що нові санкційні заходи ЄС проти РФ після удару російського “шахеда” по будинку в Румунії будуть “справді сильними”.

“Справді необхідно посилити тиск на Росію, щоб ця війна не затягувалася і не розширювалася. Минулої ночі росіяни завдали навмисного удару по нашому південному регіону — Одеській області, яка межує з Румунією. Це була ще одна цинічна атака на цивільну інфраструктуру в наших містах і в наших водах, зокрема по цивільних контейнеровозах”, — написав Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що один із дронів — фактично аналог «шахеда» — також влучив у звичайний житловий будинок у Румунії.

“Бажаємо постраждалим якнайшвидшого одужання. Ми готові підтримати Румунію всіма необхідними способами за цих обставин. Ми розраховуємо, що нові санкційні заходи Європейського Союзу проти Росії будуть справді сильними й змусять Росію відчути, що її удари означають значні втрати для неї самої. Це було б справедливо”, — написав глава держави.

Таким чином він відреагував на допис президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

“Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу. Вторгнення російського дрона призвело до удару по густонаселеному району в Румунії, є постраждалі серед цивільних. На території ЄС. Ми повністю солідарні з Румунією та її народом. Ми й надалі посилюватимемо нашу безпеку і стримування, особливо на східному кордоні, та продовжимо нарощувати тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій”, — написала вона.